Diyarbakır’da Yunus polislere bıçakla saldırmıştı! Son hali ortaya çıktı

Diyarbakır’ın Sur İlçesi’ne bağlı Cemiikebir Mahallesi Müze Sokak’ta görevde olan yunus polis ekiplerine saldırı yapıldı. Alınan bilgiye göre akşam saat 19.50’de daha önce iki kez silahlı saldırıya uğrayan Hewş isimli kafe önünde sabit güvenlik nöbetinde olan Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği’nde görevli polisler, Tülgar Sokak’tan gelen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yoldan geçen bir kişi, sokakta oturan bir yunus timine aniden bıçakla saldırdıktan sonra hızla kaçıyor. O an silahına sarılan bir polis memuru, havaya ateş açarak saldırganı kovalıyor.

SALDIRGAN YAKALANDI

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre yakalanan saldırganın M.A isimli kişi olduğu ve iki kez kapkaç suçundan kaydının olduğu öğrenildi.

POLİS MEMURU YARALANDI

M.A. adlı kişinin gerçekleştirdiği saldırıda, bir polis memurunun başından darp, göğüs bölgesinden de sıyrık şeklinde kesici aletle yaralandığı öğrenildi.