Diyarbakır'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 44'e düştü

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, vatandaşların desteğiyle yoğun bakım doluluk oranının yüzde 44'e düştüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Karaloğlu başkanlığında yılbaşı öncesi alınacak tedbirlerin ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında gelinen noktanın masaya yatırıldığı, bu akşam saat 21.00'den başlayıp 4 Ocak'ta saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi tedbirler ve yapılacak denetimlerin ele alındığı değerlendirme toplantısı yapıldı.

Vali Karaloğlu, toplantıda, 2020 yılının hem ülke hem de dünya için hiç beklenmeyen bir zorlukta geçtiğini, Türkiye'nin bu süreci dünyada en iyi planlayan ve yürüten nadir ülkelerden biri olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bakanların, sağlık çalışanların, güvenlik birimlerinin ve kamu kurumları ile belediyelerin özverili gayretleriyle başarının sağlandığını aktaran Karaloğlu, şöyle devam etti:

"İl genelinde ikinci dalganın yaşandığı temmuz-ağustos döneminde yoğun bakım doluluk oranlarının yüzde 79'lara kadar yükselerek endişe verici bir duruma çıkmasına rağmen gelinen noktada vatandaşların desteğiyle bugün yoğun bakımdaki doluluk oranları yüzde 44'lere kadar geriledi. Yoğun bakımlardaki yüzde 44'lük oran ve servis yataklarındaki yüzde 36'lık doluluk oranıyla, sağlık sistemi şu anda Diyarbakır'da pandemi ile mücadele edebilecek durumda."

Pandemiyle mücadelenin henüz bitmediğini vurgulayan Karaloğlu, vatandaşların aynı hassasiyetle pandemiyle mücadeleye devam etmelerinin gerektiğini, aksi halde bu oranların ölüm oranlarıyla beraber artış göstereceğine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanın liderliğinde tedbirlere yönelik alınan yeni kararların hemen sonuç verdiğini ve vaka sayılarının aşağı doğru bir ivme kazandığını bildiren Karaloğlu, tedbirlerin uyulmasına dönük dikkatle hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

Vatandaşların kurallara uyma konusunda gösterdiği hassasiyet için teşekkür eden Karaloğlu, "Belki baştan biraz zorlandık ama sonra vatandaşlarımız da gerçekten kurallara uydu, bize yardımcı oldu. Kamu görevlilerine yardımcı oldu ki bugünkü geldiğimiz seviyelere gelebildik. Vatandaşlarımızın desteğiyle, iş birliğiyle başardık. Yoksa bunu da sağlamamız mümkün olmayabilirdi." ifadelerini kullandı.

- Denetimler sıklaştırılacak

Sokağa çıkma kısıtlamasının, İçişleri Bakanlığı tarafından yurt genelinde uyulması gereken tedbirlerle ilgili çıkartılan genelgelerde belirtildiği şekilde uygulanmasını isteyen Karaloğlu, üretim, lojistik gibi alanlarda faaliyetin aksamamasına da azami derecede önem gösterilmesi talimatını verdi.

Denetimlerin sıklaştırılacağını aktaran Karaloğlu, cuma namazı kılmak isteyen vatandaşların yürüyerek evlerine en yakın camiye giderek ibadet etmelerine yönelik gerekli tedbirlerin alınmasını, sokağa çıkma kısıtlamasının süresini de göz önüne alarak Vefa Sosyal Destek Gruplarının hazır olarak tutulmasını, özellikle yaşlı, engelli ve kronik hasta vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye yönelik gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.

- Evsiz vatandaşlar için yer temin edilecek

Sokakta kalan vatandaşların sıcak yemek yiyebileceği ve barınabileceği yer temini ile sokak hayvanlarının yem ve su ihtiyacının giderilmesine dönük çalışma yapılmasını isteyen Karaloğlu, temasın azaltılmasına yönelik alınan tedbirler kapsamında şehrin meydanlarında, önemli caddelerinde, oteller ve benzeri yerlerde bir kutlama yapılmayacağını aktardı.

Vali Karaloğlu, vaka sayılarında tüm ilçelerde düşüş olduğunu belirterek yetkililere bu süreçteki çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Video konferans sistemi üzerinden gerçekleşen toplantıya, 17 ilçe kaymakamı, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem ve İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan ve ilçe emniyet müdürleri, ilçe jandarma komutanları, ilçe sağlık müdürleri ile ilgili daire başkanları katıldı.