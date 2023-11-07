Diyarbakır’da yeni yapılan 3 otel, 12 iş yeri, 55 konut satışa çıkıyor

Diyarbakır’da, T.C Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yeni yapılan 3 oteli, 12 iş yerini ve 55 konutu 14 Kasım 2023 tarihinde müzayedeyle satışa çıkaracak.

Kentin en güzel yerlerindeki bu alanlar için ikamet şartı bulunmamakla beraber 14 Kasım 2023 tarihinde saat 10.30’da Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi ve Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde düzenlenecek olan açık artırmaya online katılım da sağlanabiliyor. Ayrıca internetten üzerinden (www.emlakmuzayede.com.tr) de teklif verilebilecek.

KDV’den muaf

Bakanlığın satışa çıkardığı 3 otel, 12 iş yeri, 55 konut KDV’den muaf. Kanuni faizin uygulanacağı satışlarda tutarın yüzde 25’i peşin olacak, kalan tutara ise 60 ay vadeyle yapılacak. Satışa çıkan yerlerin proje alanlarının içerisinde tanıtım ofisleri de yer almakta. Satışa çıkan yerlerle ilgili detaylı bilgiye www.emlakmuzayede.com.tr veya 0212 608 15 00 ve 0312 410 76 75’den ulaşabilirsiniz.

14 Kasım’daki müzayedeyi bekleyen alıcılardan Yunus Emre Kızıl, “Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yeni yapılan yapılarda 3 otel, 12 işyeri ve 55 konutun satışa çıkacağını duydum. Bu konutlardan birini ben de satın almak istiyorum. 1 milyon 100 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. 14 Kasım’daki müzayedeyi bekliyoruz” dedi.

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