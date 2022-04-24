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Aktüel Diyarbakır'da yağmur duası
Aktüel

Diyarbakır'da yağmur duası

Diyarbakır'da bu yıl yeterli yağışın olmaması nedeniyle yağmur duası edildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 18:52:00 -
Diyarbakır'da yağmur duası

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bu sene yeterli yağışın olmaması nedeniyle yağmur duası edildi.

Alimler ve Medreseler Birliği (İttihad-ul Ulema) öncülüğünde ikindi namazı öncesinde Batıkent Meydanı'nda toplanan vatandaşlar yağmur duası yaptı.

Alimler ve Medreseler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şenlik, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede yağış sıkıntısı yaşandığı için yağmur duasına çıktıklarını söyledi.

İnsanlar, hayvanlar, bitkiler ve tarımsal üretim için yağışın önemine değinen Şenlik, "İslam toplumunda yağmur kesildiği zaman yağmur namazı, yağmur duası diye bir sünnet vardır. İnsanlar da böyle sahaya çıkarlar ve tövbelerini tazelerler. Allah'ın onların tövbesini kabul edip, gök kapılarını açmasını beklerler." dedi.

Birliğin genel sekreteri Mehmet Özer de ramazan ayının son gününe kadar camilerde ve medreselerde yağmur yağması için dua etmeye devam edeceklerini söyledi.

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