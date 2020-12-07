  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Diyarbakır'da üreticilere 42 seyyar süt sağım makinesi hibe edildi
Aktüel

Diyarbakır'da üreticilere 42 seyyar süt sağım makinesi hibe edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-07 15:09:16 -
Diyarbakır'da üreticilere 42 seyyar süt sağım makinesi hibe edildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da küçükbaş hayvan yetiştiricilerine 42 seyyar süt sağım makinesi hibe edildi.

GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (UTAEM), Diyarbakır'da yürütülen "Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi" alt projelerinde yer alan ve birlik üyesi yetiştiricilere 301 bin 171 lira bütçeli 42 seyyar süt sağım makinası ile 2 seyyar banyo desteğinde bulundu.

GAP UTAEM Müdürü Mehdi Sümerli, yaptığı açıklamada, kurum olarak 11 ilde faaliyet gösterdiklerini belirtti.

Yetiştiricilerin ihtiyaçları doğrultusunda projeler geliştirdiklerini ifade eden Sümerli, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik tedbirin alınarak sürekli sahada faaliyet içerisinde olduklarını söyledi.

Hayvancılık ve tarım konusunda çiftçi örgütleriyle iş birliği içinde olduklarının vurgulayan Sümerli, "Diyarbakır'da hayvancılığın geliştirilmesi konusunda bu iş birliği çok önemli. Bu amaçla birliklerle ortak projeler üretiyoruz. Bu proje de bu anlayışın bir ürünüdür." dedi.

Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Diyarbakır Damızlık Koyun Keçi Birliği ve Ergani İlçesi Süt Üreticileri Birliği'nin iştirakiyle yürütülen projenin merkez 4 ilçe ile Ergani, Çınar ve Çermik ilçelerine bağlı 25 köydeki üreticileri kapsadığını belirten Sümerli, şunları kaydetti:

"Projeyle anaç hayvan sayısının artırılması, sütte hijyen koşullarının iyileştirilmesi ve pazarlanabilir süt üretiminin artırılması, hayvancılıkta maliyetlerin azaltılması, doğan buzağı, kuzu ve oğlak sayısının artırılması, meralardan faydalanmanın artırılarak ülkemiz hayvancılığında dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanmaktadır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Öldüğü iddia edilen Hasan Mezarcı ortaya çıktı!
Gündem

Öldüğü iddia edilen Hasan Mezarcı ortaya çıktı!

Cezaevinden çıktıktan sonra kendisini “Mesih” ilan eden ve öldüğü öne sürülen Hasan Mezarcı, açıklamada bulundu.
Koronavirüse yakalanırsak ağır geçirip geçirmeyeceğimizi nasıl anlarız?
Sağlık

Koronavirüse yakalanırsak ağır geçirip geçirmeyeceğimizi nasıl anlarız?

Koronavirüs hastalığını hiçbir kronik hastalığı olmamasına rağmen ağır geçirenlerin genetik şifresi çözüldü.

Erdoğan Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervi miktarını açıkladı
Gündem

Erdoğan Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervi miktarını açıkladı

Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapılan bilimsel araştırmalara göre, bölgedeki..
Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay