Diyarbakır’da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Kaza, Diyarbakır-Mardin karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 KTD 67 plakalı araç, dönüş yaptığı sırada seyir halindeki 34 RT 7233 plakalı aracı fark etmedi. Hızla yola çıkan 06 KTD 67 plakalı araç, 34 RT 7233 plakalı araçla çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık güvenlik görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri, araçlarda bulunan 2’si çocuk 3 yaralıya olay yerinde müdahale yaptıktan sonra birini Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi, ikisini de Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırdı.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri, güvenliği sağladıktan sonra karayolunu trafiğe açtı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.