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Aktüel Diyarbakır'da toplu ulaşım araçlarına ve konaklama tesislerine HES kodu zorunluluğu getirildi
Aktüel

Diyarbakır'da toplu ulaşım araçlarına ve konaklama tesislerine HES kodu zorunluluğu getirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-02 16:44:31 -
Diyarbakır'da toplu ulaşım araçlarına ve konaklama tesislerine HES kodu zorunluluğu getirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehir içi toplu ulaşımda ve konaklama tesislerinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunluluğu getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Münir Karaloğlu, başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin yeni kararlar alındı.

Buna göre, ildeki tüm toplu ulaşım araçlarında ve konaklama tesislerinde Kovid-19 tedbirleri arttırılacak, herhangi bir ayrım olmaksızın HES kodu istenecek.

Şehir içi toplu ulaşım araçlarıyla yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale getirilmiş elektronik akıllı seyahat kart sistemleri ile HES uygulaması arasında gerekli entegrasyonun sağlanması gerektiği vurgulandı.

Elektronik akıllı seyahat kart sistemlerinin kişiselleştirilmesi amacıyla gerekli çalışmalar yapılacak, denetimler sonucu HES kodu sorgulaması yapılmaksızın veya sorgulama sonucuna göre kabul edilmemesi gereken müşterilerin konaklamasına izin veren konaklama tesisleri 10 gün süre ile faaliyetten men edilecek.

Kovid-19 tanısı konulduğu veya temaslı olduğu belirlenenlerin kişiselleştirilmiş seyahat kartları, izolasyon süresi boyunca geçici olarak askıya alınacak.

HES kodu sorgulaması müşterilerin konaklama tesisine kabulü sırasında yapılacak, herhangi bir riski bulunmayan, tanılı ya da temaslı olmayan kişilerin tesise kabul işlemleri gerçekleştirilecek.

Kovid-19 tanısı konulduğu ya da temaslı olduğu belirlenen müşteriler, "misafir izolasyon odaları"na yerleştirilecek.

Misafir izolasyon odalarının sayıca yetersiz kaldığı durumlarda ise kaymakamlıklar tarafından ilgili Bakanlık genelgeleri ile "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" hükümleri göz önünde bulundurularak gerekli tedbirler alınacak.

Söz konusu tedbirleri uygulamayan konaklama tesisleri, 10 gün boyunca faaliyetten men edilecek. Alınan kararlara uymayanlar hakkında idari işlem yapılacak.

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