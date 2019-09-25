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Diyarbakır'da teröristlerle çatışma!

Diyarbakır Lice kırsalında, PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi.

25 Eylül 2019 Çarşamba 18:51
Diyarbakır'da teröristlerle çatışma!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen 'Bayrak-135 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Selçuk ÖZER-2 Operasyonu”nda, bölücü terör örgütü mesnupları ile sağlanan temas sonucunda; 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.' ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 18:51
  1. Diyarbakır
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  • selim ustaselim usta57 dk önce
    cehennem adylari

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