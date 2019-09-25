Diyarbakır'da teröristlerle çatışma! Diyarbakır Lice kırsalında, PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen 'Bayrak-135 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Selçuk ÖZER-2 Operasyonu”nda, bölücü terör örgütü mesnupları ile sağlanan temas sonucunda; 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.' ifadelerine yer verildi. Ayrıntılar geliyor...

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