Diyarbakır'da teröristlerle çatışma!
Diyarbakır Lice kırsalında, PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi.25 Eylül 2019 Çarşamba 18:51
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen 'Bayrak-135 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Selçuk ÖZER-2 Operasyonu”nda, bölücü terör örgütü mesnupları ile sağlanan temas sonucunda; 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.' ifadelerine yer verildi.
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