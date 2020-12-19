  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Diyarbakır'da tarihi eser operasyonunda 1001 sikke ele geçirildi
Aktüel

Diyarbakır'da tarihi eser operasyonunda 1001 sikke ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-19 11:14:21 -
Diyarbakır'da tarihi eser operasyonunda 1001 sikke ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Osmanlı, Abbasi ve Zengi dönemine ait 1001 bronz sikkeyi satmak isteyen 3 zanlı suçüstü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, yaptığı istihbarı çalışmalarda Çınar ilçesinde ikamet eden şüphelilerin ellerindeki çeşitli eski eserleri 500 bin lira karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde etti.

Şüpheliler, ilçede tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı. Zanlıların üstünde ve araçlarında yapılan aramada, Osmanlı, Abbasi ve Zengi dönemine ait 1001 bronz sikke ele geçirildi.

Muhafaza altına alınan sikkeler, Müze Müdürlüğüne teslim edildi, 3 zanlı hakkında soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yazar Muhyiddin İbnü'l-Arabi tek tek bilmişti! 2021’de neler olacak? ‘Büyük sıfırlama’
Dünya

Yazar Muhyiddin İbnü'l-Arabi tek tek bilmişti! 2021’de neler olacak? ‘Büyük sıfırlama’

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Ne Var Ne Yok programına konuk olan Ömer Faruk İspir, Muhyiddin İbnü'l-Arabi'nin tahminleri hakkında açıkla..
Başkan Erdoğan noktayı koydu! Yılbaşında yasak olacak mı?
Gündem

Başkan Erdoğan noktayı koydu! Yılbaşında yasak olacak mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, " Malum yılbaşında cuma, cumartesi, pazar sokağa çıkma yasağı var. Hafta içi de 21'de başlıyor, bütün vatandaşl..
Bakan Dönmez'den yerli şarj müjdesi! Yerli otomobil TOGG ne kadar sürede şarj olacak?
Otomotiv

Bakan Dönmez'den yerli şarj müjdesi! Yerli otomobil TOGG ne kadar sürede şarj olacak?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli otomobillerin şarj ünitelerini de üreteceklerini açıklayarak batarya dolum süresi konus..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay