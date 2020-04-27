  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Diyarbakır’da süne ile mücadele sürüyor

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı süne mücadelesi ekipleri korona virüs salgınının olduğu bu günlerde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

2020-04-27 10:21:53 -
Diyarbakır’da süne ile mücadele sürüyor

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı süne mücadelesi ekipleri korona virüs salgınının olduğu bu günlerde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.


Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelleri arazide 2020 yılı süne mücadelesi kapsamında il merkezi ve ilçelerde genel kontrol ve mücadele çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Süne mücadelesi kapsamında il merkezi ve ilçelerde görev almak üzere toplamda 121 idari, teknik ve yardımcı personel ile oluşturulan 28 kontrol ekibi, korona virüs salgınının olduğu bu günlerde üretimde herhangi bir aksamanın olmaması için özverili çalışmaya devam ediyor.


İl merkezi ve ilçelerde 12 ekiple 3 milyon 200 bin dekar alanda yapılan süne mücadelesinin hasat sezonuna kadar süreceği öğrenilirken, sünenin zararının yüzde 1’in altına indirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı