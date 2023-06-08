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Gündem Diyarbakır'da sıcak gelişme! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu
Gündem

Diyarbakır'da sıcak gelişme! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-06-08 11:30:00 -
Diyarbakır'da sıcak gelişme! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Eren Huzur İlkbahar Yaz-1 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Zinnur Ezim Operasyonu’na katılan tüm kahramanlarımıza selam olsun. Diyarbakır Lice kırsalında J-SİHA, JÖH, jandarma komando ve güvenlik korucularımızın katıldığı operasyonda 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Terör sona erene kadar bahar temizliğine devam. Rabbim kahraman Mehmetçiklerimizin ve emniyet güçlerimizin ayağına taş değdirmesin"

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Yorumlar

kucaklaşmayı bırakın hainlere fırsat vermeyin

acıdıkca acınası hale gelirsiniz helede fetö pkk daes kanun maddelerinin cezalarını artırın millet size neden oy verdi

Emice

Meral hanımın, başı sağolsun.Karanliklarda kalsınlar....
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