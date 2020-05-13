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Diyarbakır'da sağlık çalışanları ve koronavirüs tedavisi gören hastalar için "Ramazan Şenliği"

Pandemi hastanesi olarak sağlık hizmeti sunan Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Yenal Karakoç: - "Şu an 77 hastanın tedavisi sürüyor. Hasta sayıları düşmeye başladı. Hastalarımızı şifayla evlerine gönderiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-05-13 22:29:30 -
Diyarbakır'da sağlık çalışanları ve koronavirüs tedavisi gören hastalar için "Ramazan Şenliği"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Kayapınar Belediyesince, pandemi hastanesi olarak sağlık hizmeti sunan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde sağlık personeli ve hastalar için "Ramazan Şenliği" düzenlendi.

Kayapınar Belediyesince, sağlık personeli ve koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören hastalara moral vermek amacıyla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki şenlikte Kayapınar Korosu tarafından konser verildi.

Başhekim Yardımcısı Dr. Yenal Karakoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan dolaysıyla sağlık çalışanları, hasta ve yakınlarına moral amacıyla Kayapınar Belediyesince etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Pandemi hastanesi olarak görev yaptıklarını belirten Karakoç, "Şu an 77 hastanın tedavisi sürüyor. Hasta sayıları düşmeye başladı. Hastalarımızı şifayla evlerine gönderiyoruz. İnşallah hasta sayılarımız artmadan hastalarımızı taburcu edeceğiz." diye konuştu.

Vatandaşlardan kurallara ve sosyal mesafeye uymalarını isteyen Karakoç, sağlık çalışanlarının hastalar için mücadele ettiğini dile getirdi.

Karakoç, "Bu mücadele hepimizin. Hep birlikte başaracağız. Hastanemizden bugüne kadar 450 hastayı şifayla taburcu ettik. Yatan hastalarımızı da şifayla taburcu etmeyi planlıyoruz. Kurallara uyalım. Biz sağlık çalışanları olarak elimizden geleni yapıyoruz. Herkesin de bu süreçte bizi desteklemesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

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