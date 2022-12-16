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Yerel Diyarbakır'da polis servis aracına hain saldırı
Yerel

Diyarbakır'da polis servis aracına hain saldırı

Diyarbakır Mardin yolu üzeri canlı hayvan borsası yanında yolun sağ tarafına park etmiş halde bekleyen bombalı araç, polis çevik kuvvet aracının geçtiği sırada patlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 06:54:00 - 2022-12-16 08:19:02
Diyarbakır'da polis servis aracına hain saldırı

Diyarbakır Mardin yolu üzeri canlı hayvan borsası yanında yolun sağ tarafına park etmiş halde bekleyen bombalı araç, polis çevik kuvvet aracının geçtiği sırada patlatıldı.

Olayın ardından 8 polis memurunun yaralandığı öğrenildi. 112, İtfaiye ve özel harekat olay yerine sevk edildi.

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