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Diyarbakır’da otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 11 yaralı

Diyarbakır’da sinyalizasyon sisteminin çalışmadığı kavşakta, otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 15:45
Diyarbakır’da otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı: 11 yaralı

Diyarbakır’da sinyalizasyon sisteminin çalışmadığı kavşakta, otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.


Kaza, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi 75 Metrelik Yol üzerinde bulunan Tekel kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sinyalizasyon sisteminin çalışmadığı kavşaktan geçen 34 S 0330 plakalı otomobil, 21 M 270 plakalı minibüse yandan çarptı. Çarpmanın etkisi ile minibüs yan yatarken, çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Kazada yaralanan 11 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 15:45
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