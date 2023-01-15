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Yerel Diyarbakır’da otomobil ile çarpışan motorlu kurye hayatını kaybetti
Yerel

Diyarbakır’da otomobil ile çarpışan motorlu kurye hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde otomobile ile çarpışan motorlu kurye hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 18:51:00 -
Diyarbakır’da otomobil ile çarpışan motorlu kurye hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde otomobile ile çarpışan motorlu kurye hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi üzerinde yabancı uyruklu Salih Davut (40) yönetimindeki 21 MA 0849 plakalı motorlu kurye, anayolda yaya geçidinden karşıya geçmek isterken 06 DY 5891 Volkswagen marka Golf model araçla çarpıştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı kontrolde hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı

Salih Davut’un cansız bedeni Adli Tıp Morguna kaldırılırken polis, otomobil sürücüsü E.A.’yı gözaltına alıp olayla ilgili inceleme başlattı.

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