  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'nin konuştuğu bakkal! Parayla değil dua ile alışveriş yapılıyor! Kim vurduya gitti: Hürmüz Boğazı'nda esrarengiz kurşun İmamoğlu'nun ‘yağma imparatorluğu' mahkemede: Suç Örgütü davasında üçüncü gün ABD donanmasında "Hürmüz" korkusu: Savaş gemileri Boğaz'dan geçemiyor! Özdağ’ın İsrail’e karşı alınması gereken önlemine bakın! Yapmamız gereken ilk şey parlamenter demokrasiye hızla dönmek Kuzey Kore’de baba-kız etkinliği: Beraber füze fırlattılar… Saldırgan eylemleri şiddetle kınadı K.Kore’den sert tepki Diyarbakır annelerinden siyoniste lejyoner tepkisi İçinizin yağlarını eritecek video! İsrail jetleri alev alev yandı, siyonist pilotlar arkalarına bile bakmadan böyle topukladı Michael Rubin, CHP ile CIA arasındaki ihanet ilişkisini itiraf etti! İBB açıyor Sam amca izliyor
Yerel Diyarbakır'da mucize mi, mutasyon mu! Çınar'da dört ayaklı civciv şoku
Yerel

Diyarbakır'da mucize mi, mutasyon mu! Çınar'da dört ayaklı civciv şoku

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Diyarbakır'da mucize mi, mutasyon mu! Çınar'da dört ayaklı civciv şoku

Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Ortaviran köyünde, görenlerin gözlerine inanamadığı bir olay yaşandı. Bir kümeste dünyaya gelen dört ayaklı civciv, hem köy sakinlerini hem de sosyal medyayı hayretler içinde bıraktı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Ortaviran köyünde dünyaya gelen dört ayaklı civciv görenleri şaşırttı.

Çınar'a bağlı Ortaviran köyünde ilginç bir olay yaşandı. Köyde bir kümeste dünyaya gelen civcivin dört ayaklı olduğu görüldü. Durumu fark eden köy sakinleri şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Normal civcivlere göre iki fazla ayağı bulunan civciv, köyde merak konusu oldu. Dört ayaklı civciv köyde kısa sürede ilgi odağı haline geldi. 

 

 

Yalçın Özden’den sevindiren haber: Sağlık durumunu kardeşi açıkladı
Yalçın Özden’den sevindiren haber: Sağlık durumunu kardeşi açıkladı

Kültür - Sanat

Yalçın Özden’den sevindiren haber: Sağlık durumunu kardeşi açıkladı

130 saat üstü nöbet kararı iptal: Sağlıkçıya ücretsiz mesaiye AYM freni
130 saat üstü nöbet kararı iptal: Sağlıkçıya ücretsiz mesaiye AYM freni

Sağlık

130 saat üstü nöbet kararı iptal: Sağlıkçıya ücretsiz mesaiye AYM freni

Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde Tarihi İftar: 2.500’den Fazla Öğrenci Katıldı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde Tarihi İftar: 2.500’den Fazla Öğrenci Katıldı

Gündem

Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde Tarihi İftar: 2.500’den Fazla Öğrenci Katıldı

İran’dan Mücteba Hamaney’e saldırı açıklaması: Sağlıklı ve güvende
İran’dan Mücteba Hamaney’e saldırı açıklaması: Sağlıklı ve güvende

Gündem

İran’dan Mücteba Hamaney’e saldırı açıklaması: Sağlıklı ve güvende

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23