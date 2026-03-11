Diyarbakır'da mucize mi, mutasyon mu! Çınar'da dört ayaklı civciv şoku

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Ortaviran köyünde dünyaya gelen dört ayaklı civciv görenleri şaşırttı.

Çınar'a bağlı Ortaviran köyünde ilginç bir olay yaşandı. Köyde bir kümeste dünyaya gelen civcivin dört ayaklı olduğu görüldü. Durumu fark eden köy sakinleri şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Normal civcivlere göre iki fazla ayağı bulunan civciv, köyde merak konusu oldu. Dört ayaklı civciv köyde kısa sürede ilgi odağı haline geldi.