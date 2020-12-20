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Aktüel Diyarbakır'da kısıtlama sürecinde "sokak hayvanları" unutulmadı
Aktüel

Diyarbakır'da kısıtlama sürecinde "sokak hayvanları" unutulmadı

Yeniakit Publisher
2020-12-20 11:51:58 -
Diyarbakır'da kısıtlama sürecinde "sokak hayvanları" unutulmadı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde belediye ekipleri, salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamada sokak hayvanlarının aç kalmaması için bazı noktalarda beslenme noktası oluşturdu.

Bismil Belediyesi, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında boşalan cadde ve sokaklarda sokak hayvanlarını unutmadı.

Hayvanların aç kalmaması için ilçede bazı noktalara mama kabı yerleştiren ekipler, özellikle hafta sonu periyodik aralıklarla mama ve su takviyesi yapıyor.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, sokak hayvanlarına yönelik birçok çalışma yaptıklarını söyledi.

Hayvan barınağını hayata geçirdiklerini ve beslenmeleri için Diyarbakır'daki büyük market zincirleriyle anlaşma yaptıklarını aktaran Türkmen, Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle aşı ve ihtiyaç varsa kısırlaştırma yaptıklarını dile getirdi.

Türkmen, şöyle konuştu:

"Sokak hayvanlarımız ve dışarıdaki hayvanlarımız için de bu soğuk kış günlerinde aç kalmasınlar diye ilçemizin birçok yerine mama kapları koyduk. Mama kaplarının bir kısmına mama, bir kısmına da su koyduk. Vatandaşlarımızın da bu noktada desteklerini bekliyoruz. Bu canlar hepimizin, hepimize emanet. Bu hayvanlara bakmak hepimizin boynunun borcudur."

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