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Gündem Diyarbakır'da kan donduran olay
Gündem

Diyarbakır'da kan donduran olay

Yeniakit Publisher
2023-05-10 19:07:00 -
Diyarbakır'da kan donduran olay

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Dicle Nehri kıyısında kimliği belirsiz, 20'li yaşlarda erkek cesedi bulundu.

Olay, öğleden sonra Sur ilçesine bağlı Kırsal Bağıvar Mahallesi’nde meydana geldi.

Dicle Nehri kıyısında hareketsiz halde bir kişinin yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan cesette yapılan incelemede, herhangi bir kimliği rastlanılmadı.

20'li yaşlardaki erkek cesedi, otopsi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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