Diyarbakır'da kafede Merve Nur Yararlık'ı öldüren sanığa 3 suçtan 29 yıl hapis

Diyarbakır'da 8 Mart 2025'te bir kafede Merve Nur Yararlık'ı (22) tabancayla vurarak öldüren, S.K.'yi de yaralayan Bülent Arpacı (26), 3 ayrı suçtan toplam 29 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diyarbakır 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında heyet, Yararlık'ın öldürülmesine ilişkin cezayı 'olası kastla öldürme' suçundan verdi.

Olay, Şanlıurfa kara yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinin girişinde bulunan kafede meydana geldi. Kafeye gelen Arpacı dışarıdan tabancayla ateş açtı; çıkan kurşun, içeride oturan Merve Nur Yararlık'ın boynuna isabet etti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda Yararlık'ın yanındaki S.K. adlı erkek de yaralandı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yararlık'ın hayatını kaybettiği belirlendi; S.K. ise ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Yararlık'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Arpacı, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin Pirinçlik mevkisinde düzenlediği operasyonla yakalandı; adliyeye sevkinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Baba şikayetinden vazgeçmişti, 4'üncü duruşmada yeniden şikayetçi oldu

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tutuklu sanık hakkında hazırladığı iddianameyi 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi kabul etti. İddianamede Arpacı için 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, baba Osman Yararlık'ın 20 Mayıs'ta dosyaya sunulan dilekçeyle, kızının ölümünün kazaen meydana geldiğinden şikayetinden vazgeçtiği, annesinin ise şikayetçi olmadığına dair beyanda bulunduğu aktarıldı. Osman Yararlık, 4'üncü duruşmada olayın kazayla olmadığını düşündüğünü belirterek sanıktan şikayetçi oldu.

Sanık tahliye istedi, aile ceza talebinde bulundu

Karar duruşmasına Merve Nur'un ailesi, tutuklu sanık Bülent Arpacı, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. Arpacı savunmasında önceki beyanlarını tekrarladığını, S.K.'yi tanıdığını ve ona ateş ettiğini, Merve Nur'u ise tanımadığını ileri sürerek tahliyesine yönelik karar verilmesini talep etti. Merve Nur'un annesi ve babası, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti sanığa, Merve Nur Yararlık'a karşı 'olası kastla öldürme' suçundan 18 yıl, S.K.'ye karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıl, 'ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan ise 2 yıl hapis ve 10 bin TL adli para cezası verdi.