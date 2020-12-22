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Aktüel Diyarbakır'da kadınlara istihdam için çilek bahçesi oluşturuldu
Aktüel

Diyarbakır'da kadınlara istihdam için çilek bahçesi oluşturuldu

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen: - "Kadınlarımıza çilek yetiştirmeyi öğreteceğiz ve yetiştirilen çilekler onlara gelir kapısı olacak"

Yeniakit Publisher
2020-12-22 14:00:21 -
Diyarbakır'da kadınlara istihdam için çilek bahçesi oluşturuldu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kadınlara istihdam sağlamak amacıyla çilek bahçesi oluşturuldu.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, Bismil Belediyesince Dicle Üniversitesi Bismil Meslek Yüksekokulu yanındaki arazide oluşturulan çilek bahçesinde incelemelerde bulundu.

Türkmen, belediye olarak Bismil Kadın Kooperatifini kurduklarını belirterek, kooperatifin ilk olarak 5 bin 700 metrekare alan üzerinde bir çilek bahçesi oluşturduğunu söyledi.

Çilek bahçesinde 25 bin çilek fidesini yetiştirdiklerini bildiren Türkmen, kooperatife üye kadınların çilekleri yetiştireceğini belirtti.

Türkmen, şöyle konuştu:

"Kadınlarımıza çilek yetiştirmeyi öğreteceğiz ve yetiştirilen çilekler onlara gelir kapısı olacak. Önümüzdeki yıllarda da bu projede başarılı olan kadınlarımızın kendi bahçelerinde çilek bahçesi kurması için GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile görüşmelerimizi yaptık. Alacağımız desteklerle önümüzdeki yıl bu projeyi daha da büyüterek, evlerde çilek yetiştirmeyi hedefliyoruz. Geçim sıkıntısı çeken kadınlara, küçük tarlalarından büyük gelirler elde etmek üzerine bu işi öğretmeyi amaçlıyoruz."

Bismil Kadın Kooperatifi Başkanı Melek İçer Aslan da kooperatifin amacının kadınların ekonomik ve sosyal anlamda güçlenmesini sağlamak olduğunu dile getirdi.

Kadınların tarlada ekeceği ürünlerin satışını sağlayacaklarını ifade eden Aslan, kooperatife üye 60 kadının bulunduğunu aktardı.

Kaymakam Türkmen'e desteği için teşekkür eden Aslan, kooperatifin kadınlara istihdam sağlayacağını bildirdi.

Çilek bahçesinde çalışan Zilan Bakır ise ailesine katkı olmak ve meslek edinmek için çilek bahçesinde çalıştığını söyledi.

Şükran İkram da 5 kardeş olduklarını, evlerinde sadece babasının çalıştığını anlatarak, "Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerinde kooperatife üye olarak buraya çalışıyorum. Amacım hem aileme destek olmak ve hem bu işi meslek haline getirerek işimi kurmak." ifadelerini kullandı.

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