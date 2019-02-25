Diyarbakır’da judo müsabakaları tamamlandı

Diyarbakır’da Okullararası Yıldızlar ve Küçükler Judo İl Şampiyonası tamamlandı.

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Bağlar Gençlik Merkezi judo salonunda gerçekleşen müsabakalar, yıldızlar ve küçükler kategorilerine göre yapıldı. Büyük çekişmeye sahne olan müsabakalarda toplam 40 sporcu dereceye girmek için mücadele etti.

Judo Diyarbakır İl Temsilcisi Mustafa Beyaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yıldızlar ve küçükler kategorisine göre yapılan müsabakalarda başarılı olan sporcuların Diyarbakır’ı grup müsabakalarında temsil etme hakkını elde ettiğini söyledi. Beyaz, “Yaklaşık 40 sporcunun kıran kırana mücadele ettiği il seçmesinde dereceye giren ve sıkletinde birinci olan sporcularımız, Diyarbakır’ı grup müsabakalarında temsil etme hakkını elde etti. Bu sporcularımız, 23-24 mart tarihlerinde arasında Bingöl’de yapılacak olan Okullararası Yıldızlar Judo Bölge Şampiyonası’na katılacaklar” dedi.

Genç ve gelecek vadeden sporcuların yer aldığı müsabakalarda gençlerin ortaya koyduğu performansın çok değerli olduğuna değinen Beyaz, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ferdi müsabakalarda 40 sporcunun yarışması altyapımız adına sevindiricidir. Sporcu velilerinin de yoğun ilgi gösterdiği müsabakalar sonunda dereceye girenlere madalya ve başarı belgelerini verdik. Dereceye giren sporcularımızın ödüllerini Bağlar Gençlik Merkezi Müdürü İhsan Çakar, Judo Federasyonu Eğitim Kurulu Üyesi Osman Gökcül ve veliler tarafından takdim edildi. Sporcularımızı her daim destekleyen Okul Sporları Şube Müdürümüz Akın Erim ve Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Mehmet Demir’e teşekkür ediyoruz.”