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Yerel Diyarbakır'da jandarmanın kaçakçılık operasyonlarında 41 şüpheliye yasal işlem yapıldı
Yerel

Diyarbakır'da jandarmanın kaçakçılık operasyonlarında 41 şüpheliye yasal işlem yapıldı

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Diyarbakır'da jandarmanın kaçakçılık operasyonlarında 41 şüpheliye yasal işlem yapıldı

Jandarmanın Diyarbakır'daki kaçakçılık operasyonlarında 40 olayla ilgili 41 şüpheliye yasal işlem yapıldı; 21 bin 832 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerinin il merkezi ve ilçelerinde düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 40 olayla ilgili 41 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Operasyonlar, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet kapsamında icra edildi. Ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik operasyonlar jandarma sorumluluk sahasında yürütüldü.

Operasyonlarda 21 bin 832 paket kaçak sigara, bin 236 adet kaçak gıda malzemesi, 250 paket ısıtılmış tütün mamulü, 131 adet elektronik eşya, 20 litre kaçak alkol ve 17 adet elektronik sigara ele geçirildi.

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