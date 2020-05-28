Diyarbakır'da işçiler iskeleden düştü: 1 ölü 1 yaralı
Diyarbakır'da bir inşaatındaki iskeleden düşen iki işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yapımına devam edilen, Adli Tıp Grup Başkanlığı binasının inşaatında meydana geldi.
Vince bağlı iskele ile binanın dış cephe boyasını yapan akraba işçiler Osman ve Yavuz Ataş, dengesini kaybederek, 4 kat yükseklikten zemine düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Osman Ataş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Yavuz Ataş ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Ataş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Osman Ataş'ın cansız bedeni de otopsi için morga götürüldü.