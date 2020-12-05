  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Diyarbakır'da hacizli otomobili parçalayıp satmaya çalıştıkları öne sürülen iki kardeş yakalandı
Aktüel

Diyarbakır'da hacizli otomobili parçalayıp satmaya çalıştıkları öne sürülen iki kardeş yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-05 09:58:53 -
Diyarbakır'da hacizli otomobili parçalayıp satmaya çalıştıkları öne sürülen iki kardeş yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da hacizli otomobili parçalayıp satmaya çalıştıkları iddia edilen iki kardeş gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Sur İlçe Jandarma Komutanlığının sorumluluk alanındaki Sarıkamış Mahallesi Dürümlü Küme Evleri yol ayrımında beyaz renkli lüks otomobilin tüm aksamları sökülmüş halde boş araziye bırakıldığı ihbarı alındı.

Sorgulamada araç üzerinde 13 "haciz yakalama kararı" olduğu anlaşıldı. İncelenen kamera kayıtlarından otomobilin çekiciyle boş araziye bırakıldığı tespit edildi. Çekici şoförüyle yapılan mülakatta O.Ö. ile 225 lira karşılığında aracı boş araziye bırakmak üzere anlaştıkları belirlendi.

Gözaltına alınan O.Ö, piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira olan otomobili iş ortağından alacaklarına karşılık satış sözleşmesi olmaksızın aldığını ancak sonradan üzerinde haciz yakalama kararı bulunduğunu öğrenmesi üzerine kardeşi C.Ö. ile aracı tüm aksamlarını sökerek çekiciyle boş araziye bıraktırdıklarını belirtti.

O.Ö, ifadesinde aracı icra satışında düşük fiyata satın almayı ve söktükleri parçaları tekrar monte ederek yeniden kullanmayı planladıklarını kaydetti.

Otomobile ait tüm parçalar, O.Ö'nün evinde yapılan aramada bulundu.

Gözaltına alınan O.Ö. ve kardeşi C.Ö'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yoğun bakıma alınan Kadir Topbaş için ailesinden yeni açıklama: Bu zor anımızda...
Gündem

Yoğun bakıma alınan Kadir Topbaş için ailesinden yeni açıklama: Bu zor anımızda...

İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı Kadir Topbaş’ın oğlu Mustafa Ömer Topbaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, babası Kadir ..
Kritik anlaşma! Türkiye ve Katar'ı yakından ilgilendiriyor
Dünya

Kritik anlaşma! Türkiye ve Katar'ı yakından ilgilendiriyor

Türkiye için Doğu Akdeniz'de büyük kritik sahip Libya yeni bir anlaşmaya daha vardı. Türkiye ve Katar'ın toprak bütünlüğünü her seferinde de..
Milyonlarca kişiyi heyecanlandıran gelişme: Maaşlar 4.082 lira olacak
Ekonomi

Milyonlarca kişiyi heyecanlandıran gelişme: Maaşlar 4.082 lira olacak

16 milyonu aşkın emekli ve memuru ilgilendiren ocak zammı için geri sayım başlarken ilk tahminler de netleşmeye başladı. Peki en düşük memur..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay