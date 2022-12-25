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Yerel Diyarbakır'da geleneksel sabah namazı buluşmaları devam ediyor
Yerel

Diyarbakır'da geleneksel sabah namazı buluşmaları devam ediyor

Diyarbakır'ın Silvan İlçe Müftülüğü tarafından pazar günleri yapılan sabah namazı buluşmaları devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-25 11:01:00 -
Diyarbakır'da geleneksel sabah namazı buluşmaları devam ediyor

Diyarbakır'ın Silvan İlçe Müftülüğü tarafından pazar günleri yapılan sabah namazı buluşmaları devam ediyor.

Silvan İlçe Müftülüğü tarafından geleneksel hale getirilen "sabah namazı buluşması" programı bu hafta yine tarihi Selahattin Eyyubi Camii'nde gerçekleştirildi. Programa İlçe Müftüsü Sabri Erçek, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. Sabah namazının cemaatle eda edildiği program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İlçe Müftüsü Erçek'in dini sohbet gerçekleştirdiği program, dua ile sona erdi. Programın ardından Kızılay Silvan Şubesi tarafından vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu.

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