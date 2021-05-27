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Gündem Diyarbakır'da "Fetih-639" sloganıyla bisiklet turu düzenlendi
Gündem

Diyarbakır'da "Fetih-639" sloganıyla bisiklet turu düzenlendi

Diyarbakır'ın fethinin 1382'nci yıldönümü kutlamaları kapsamında Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği öncülüğünde merkez Kayapınar ilçesinden Sur ilçesine kadar "Fetih-639" sloganıyla bisiklet turu yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 15:31:00 -
Diyarbakır'da "Fetih-639" sloganıyla bisiklet turu düzenlendi

İslam orduları tarafından Diyarbakır'ın fethedilişinin üzerinden 1382 yıl geçti.

639 yılında İyaz bin Ganem komutasındaki İslam ordularının Saray Kapı'dan Diyarbakır'a girip İslam topraklarına katmasının yıldönümü münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

 Düzenlenen etkinlikler kapsamında sabah ezanıyla beraber tekbir ve salavatlar eşliğinde Fetih Camii'nde başlayan meşaleli yürüyüşten sonra Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği öncülüğünde "Fetih-639" sloganıyla bisiklet turu gerçekleştirildi.

Merkez Kayapınar ilçesi Park 75'de başlayan bisiklet turu, fetih kapısı olan Hazreti Süleyman yerleşkesine kadar devam etti.

Bisiklet turu öncesi yapılacak etkinliğe ilişkin açıklamalarda bulunan Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Yahya Öger, Diyarbakır'ın kültür ve edebiyatın filizlendiği bir şehir olduğunu belirterek siyasi görüşlerin bir yana bırakılarak hem ülke içinde hem de ülke dışında kentin tanıtımı noktasında gerekli gayretin gösterilmesi gerektiğini söyledi.

 Katılımcılara hitapta bulunan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ise Diyarbakır'ın Anadolu'ya açılan ilk İslam kapısı olduğunu hatırlatarak, "2 gün sonra İstanbul'un fethini kutlayacağız. İstanbul'un fethi de kıyamete kadar bu topraklarda İslam'ın var olacağının en büyük delilidir. Bu iki fetih de mübarek olsun. Bu fetihler kapsamında değişik organizasyonlar devam ediyor. Bugün Yeşil Yıldız Derneği'yle birlikte 'Fetih 639 Bisiklet Turu' gerçekleştiriyoruz. Bu etkinliklerle gençlere birliktelik ve kültür emanetini devrettiğimizi anlatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı. 


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