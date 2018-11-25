Diyarbakır'da feci kaza! 4 ölü
Diyarbakır'da seyir halinde bir otomobilin yol kenarında duran tıra arkadan çarpması sonucu kazada 4 kişi hayatını kaybetti.25 Kasım 2018 Pazar 16:01
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tıra çarpan otomobildeki 4 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Diyarbakır-Bismil kara yolunun Üçtepe mevkisinde Servet Atak'ın kullandığı 34 BHU 14 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 65 NU 342 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada sürücü Atak ile Necat Atak, Mehmet Ali Sümer ve Mehmet Resul Bebe yaşamını yitirdi.
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