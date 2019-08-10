Diyarbakır'da eylem devam ediyor... 'Belediye Kandil’den yönetilemez'

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin 31 Mart yerel seçimlerinden sonra göreve gelmesiyle birlikte işten çıkardığı işçi sayısı 234’e ulaştı. Yaşanan işçi kıyımına isyan eden belediye çalışanları, bina önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

SÜRGÜN VE MOBBİNGLE BAŞLADI

31 Mart yerel seçimlerinden sonra göreve gelen yeni yönetimin kayyum döneminde işe alınan personelleri ilk önce sürgün ettiğine dikkat çekilen basın açıklamasında, “Çeşitli mobbingler uygulayıp daha sonra Kandil’den gelen emir ile çıkışlarımız verilmiştir. Koltuklarında oturdukları günden bu yana bayrakla sorunumuz yok diyenlerin ilk başta masamızdaki bayrakların kaldırma emrini verip, daha sonra devlet memurlarının personel kimlik kartlarındaki şanlı Türk bayrağımızı kaldırmışlardır” denildi.

DEVLET BÜYÜKLERİMİZ GEREĞİNİ YAPSIN

Devlet büyüklerine açık çağrı yapılan açıklamada, “Bizler devlet büyüklerimize sesleniyoruz. Biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti’nde hiçbir devlet kurumu Kandil’le yönetilemez. Bu sebeple devlet büyüklerimizi gereğini yapması için göreve çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.

15 TEMMUZ ŞEHİDİNİN BABASI DA VAR

İşten çıkarılanlar arasında 15 Temmuz gecesi Ankara Gölbaşı’nda şehit düşen Özel Harekat Polisi Halit Gülser’in babası Ömer Gülser de yer alıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı emrinde belediye şirket personeli olan Ömer Gülser’in, PKK bağlantısı nedeniyle kayyum döneminde görevinden uzaklaştırılan personellerin açtığı işe iade davalarını kazanmaları sonucu belediyeye dönmeleri gerekçesiyle işten çıkarıldığı öğrenildi. İşçilere Fesih Bildirim Tebligatı gönderen Büyükşehir Belediyesi, kayyum döneminde borçların çok arttığını ve işe dönen çalışanların nedeniyle belediyenin mali külfetinin arttığını öne sürdü. Yenişafak