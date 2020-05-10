Diyarbakır'da evde kalanlara açık hava konseri

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Kayapınar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalanlar için açık hava konseri düzenledi.

Görevlendirme yapılan Kayapınar Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar için açık havada kurduğu sahnede müzik ziyafeti sunuyor.

İftar öncesi Kur'an tilavetiyle başlayan program, iftardan sonra Kayapınar Belediyesi Müzik Grubu'nun seslendirdiği Türkçe, Kürtçe ve Zazaca ilahiler, Kürtçe mevlit ile yerel türkülerle devam etti.

Şarkılara Diyarbakırlılar balkon ve pencerelerinden eşlik edip alkış tuttu.

Kayapınar Belediye Başkan Yardımcısı Cihad Kayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle ramazan ayının her yıl olduğu gibi bir arada geçirilmediğini fakat bunun kendileri için bir engel olmadığını söyledi.

Kayapınar Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Ünal Koç'un talimatları doğrultusunda mahalle konserleriyle ramazan ayının güzelliğini ve birlik duygusunu vatandaşlarla birlikte yaşamaya çalıştıklarını dile getiren Kayhan, ilahi ve ezgilerini Kürtçe, Türkçe ve Zazaca vatandaşların beğenisine sunduklarını aktardı.

Kayhan, "Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde mahallelerimizde konserler düzenliyoruz. Vatandaşlarımız balkonlarından büyük bir coşkuyla alkışlarla türkü ve ilahilerimize eşlik ediyorlar. Bu da bizde büyük bir memnuniyet uyandırıyor." ifadelerini kullandı.



