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Yaşam Diyarbakır'da doğal gaz sızıntısı 3 can aldı
Yaşam

Diyarbakır'da doğal gaz sızıntısı 3 can aldı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde, doğal gaz sızıntısının yaşandığı evde görme engelli avukat Ömer Baran, öğretmen eşi Müjde Baran ve avukat arkadaşları Mahsun Akbaş hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 20:49:00 -
Diyarbakır'da doğal gaz sızıntısı 3 can aldı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde, doğal gaz sızıntısı nedeni ile 2'si avukat 3 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Yenişehir ilçesi Ali Emiri 4. Sokakta bulunan Kalendar-3 Apartmanın 9’uncu katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün gece görme engelli avukat Ömer Baran, öğretmen eşi Müjde Baran ve avukat arkadaşları Mahsun Akbaş ile eve geçti. Bir süre sohbet eden Baran çifti ile arkadaşları Akbaş daha sonra uyudu.

Doğal gaz sızıntısı

Uzun süre haber alamayan yakınları Baran ailesinin yaşadığı eve geçti. Bu sırada, komşuları terastan Baran ailesinin yaşadığı eve girdi. Eve giren komşuları, 3 kişiyi hareketsiz bir şekilde gördü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, Ömer Baran ile Mahsun Akbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri inceleme yapıyor

 

Durumu ağır olan Müjde Baran, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Müjde Baran, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kapıcı ve bina yöneticisi ifadelerinin alınması için karakola götürülürken, polis ekiplerinin olay yerinde incelemesi sürüyor.

 

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