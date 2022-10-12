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Ekonomi Diyarbakır'da dev petrol operasyonu! Tam 70 bin ton varil
Ekonomi

Diyarbakır'da dev petrol operasyonu! Tam 70 bin ton varil

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda boru hatlarından ham petrol çalan silahlı suç örgütü 2 aylık takip sonucu çökertildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-12 10:06:00 -
Diyarbakır'da dev petrol operasyonu! Tam 70 bin ton varil

Diyarbakır'da petrol boru hatlarından petrol çalan şebekeye operasyon düzenlendi. Asayiş Şube ekiplerinin operasyonuyla şebeke çökertildi. Operasyon kapsamında 16 şüpheli gözaltına alınırken, yaklaşık 70 ton varil ele geçirildi.

2 ay takip edildiler

Silahlı suç örgütü 2 aylık takip neticesinde deşifre edildi. Petrol borularına hazırladıkları düzenekleri yerleştirerek özel bir vanayla, hattın dışına petrol akışını sağladılar.

Varilleri ham petrol ile doldurarak gizli depolara naklettiler. Dikkat çekmemek için ağaçlık alanda depolama alanı kurdular.

Diyarbakır'daki petrol kuyularından çıkarılan petrol özel bir şirkete boru hatları vasıtasıyla tesiste toplanıyordu. Arıtma tesisindeki mühendisler basınçtaki değişikliği fark etti

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