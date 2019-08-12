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Diyarbakır’da deprem! Deprem tahmin uzmanı yine bildi

İzmir ve Denizli depremini bilen Deprem Tahmin Uzmanı Kadir Sütçü’nün Türkiye’nin Doğu bölgesindeki deprem tahmini tuttu. Diyarbakır’da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 12:03
Diyarbakır’da deprem! Deprem tahmin uzmanı yine bildi

2019 yılını Türkiye’de afet yılı olarak görüyorum” diyen Deprem Tahmin Uzmanı Kadir Sütçü’nün Türkiye’nin Doğusu ile ilgili tahmini gerçekleşti.

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Hazro ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 11.38'de meydana geldi. Yerin 7,09 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Kulp ilçesine bağlı Taşköprü köyü, büyüklüğünü ise 3.4 olarak açıkladı.

“Türkiye ve çevresinde yüksek hava basıncı olursa büyük şiddetli depremler olabilir”

Denizli depreminin ardından, Yeniakit’e açıklamalarda bulunan Deprem Tahmin Uzmanı Kadir Sütçü:

Türkiye ve çevresinde alçak hava basıncı olmaması lazım. Türkiye ve çevresinde yüksek hava basıncı olursa ya büyük şiddetli bir deprem olacak ya da bir kaç tane deprem fırtınası meydana gelecek” açıklamasını yapmıştı.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 12:03
  1. Denizli
  2. Diyarbakır
  3. Hazro
  4. Richter ölçeği
  5. Deprem Tahmin Uzmanı Kadir Sütçü
  6. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı
  7. Taşköprü köyü
  8. Yeniakit

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