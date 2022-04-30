Diyarbakır'da bu yıl pamuk ekim alanı yüzde 40 arttı

Tekstil, yağ sanayi ve hayvancılık sektörüne önemli oranda ham madde sağlayan pamuk tohumları Diyarbakır'da toprakla buluşuyor.

Geçen sezon ilde 532 bin dekarda ekimi yapılan pamuğun verim ve fiyatıyla yüzleri güldürmesi üzerine çiftçi bu yıl da bu ürüne yöneldi.

Ekim alanı bu yıl yaklaşık yüzde 40 artan pamukta çiftçinin beklentisi bu yıl da yüksek verim elde etmek.

"Ürünümüzü uygun şartlarda yetiştirebilirsek ciddi rekolte artışımız gerçekleşecek"

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, AA muhabirine, ilde yaklaşık bir aydır pamuk ekiminin devam ettiğini söyledi.

Bazı çiftçilerin sulama ihtiyacı duymadan ekimi gerçekleştirdiğini fakat nisan ayı boyunca yeterli yağış olmadığından kimi çiftçinin de tohumun çimlenmesi için pamuk tarlalarını suladığını ifade eden Atalar, son günlerde düşen yağışın umutları artırdığını ifade etti.

Son bir kaç yıldır ilde pamuk ekim alanında artış yaşandığını dile getiren Atalar, "Yaptığımız tahminlere göre geçen yıla oranla şu ana kadar pamuk ekim alanında yüzde 40'lık bir artış görülmekte. Çiftçi kayıt sistemine çiftçilerin müracaatları tamamlandığında rakamlar net ortaya çıkacak." dedi.

"Geçen yıl Diyarbakır pamuk üretiminde Türkiye'de ikinci sırada, Şanlıurfa birinci sırada yer aldı." diyen Atalar, Türkiye'de üretilen pamuğun yüzde 52'sinin bu 2 ilde üretildiğini belirtti.

Atalar, "Sulama alanlarının artmasıyla her geçen gün pamuk ekim alanlarının artacağını düşünüyoruz. Bu yıl ürünümüzü uygun şartlarda yetiştirebilirsek ciddi rekolte artışımız gerçekleşecek ve milli ekonomiye katkımız oldukça yüksek olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Pamuk ekim alanımız 714 bin dekara çıktı"

Diyarbakır-Bismil Pamuk Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Vural da geçen yıl meydana gelen kuraklık nedeniyle toprakta nem düşüklüğünden endişe ettikleri için pamuk ekimine 15 gün erken başladıklarını belirtti.

Pamuk üreticilerinin geçen yıl fiyatın iyi olması nedeniyle pamuktan kar elde ettiğini dile getiren Vural, "Fiyat iyi olunca mısır eken bir kısım çiftçimiz de pamuğa yöneldi. Geçen yıl Diyarbakır'da pamuk ekim alanımız 532 bin dekardı, şu an fiilen 714 bin dekara çıktı. Daha kayıtlarını yaptırmayan çiftçilerimiz var. Dolayısıyla 750 bin dekara çıkma ihtimali yüksek. Pamukta geçen yıl Diyarbakır genelinde rekolte 266 bin tondu. Bu yıl 370-380 bin ton kütlü pamuk üreteceğimizi tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Vural, birlik olarak amaçlarının pamukta kalite ve verimi artırmak olduğunu, bu yönde çalışmalar yaptıklarını anlatarak, "Pamuk veriminde dünya standartlarının üzerindeyiz. Şu anda dekara ortalama 500 kilogramın altına düşmüyoruz ama Avrupa şu an 450 kilogram verim alıyor. Bu konuda bilgi, birikim, makina ve ekipmanda da çok iyiyiz. Hem verim hem de kalite olarak Avrupa standartlarının üzerindeyiz. İnşallah bu sezon da pamuktan çiftçimiz kar eder." ifadelerini kullandı.

"Sulu alanlarda karlı olduğu için pamuğa yöneliyoruz"

Bismil'in kırsal Ofköy Mahallesi'nde çiftçilik yapan İrfan Karaaslan, bu yıl tarlasının 3 bin dekarına pamuk, geriye kalan 800 dekarına da mısır, arpa ve mercimek ektiğini söyledi.

Geçen yıl 2 bin dekarda pamuk üretimi yaparken bu yıl üretim alanını yüzde 50 artırarak 3 bin dekara çıkarttığını ifade eden Karaaslan, "Yıllardır pamuk yetiştiriyorum ama son iki yıldır da pamuk fiyatlarının artmasından dolayı bu ürünü ekiyorum. Sulu alanlarda pamuk karlı olduğu için pamuğa yöneliyoruz." dedi.

İlçenin kırsal Korukçu Mahallesi'nde çiftçi Haluk Vural da babadan kalan 650 dekar tarlada pamuk, mısır ve buğday yetiştirdiğini aktardı.

Bu yıl tarlasının 500 dekarını pamuk üretimine ayırdığını belirten Vural, "Geçen yıla göre üretim yaptığım pamuk alanında yaklaşık yüzde 30'luk artış var. Mısır üretimindeki girdi maliyetleri pamuğa göre daha fazla. Bu nedenle çiftçiler pamuğa yöneliyor. Son bir kaç yıldır pamuğun getirisi daha fazla. Bu da bizi cezbediyor. Bu nedenle bu yıl pamuk ekim alanını artırdık." diye konuştu.