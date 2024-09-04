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Yerel Diyarbakır'da bu taksiye binen yolcular şarkı eşliğinde yolculuk yapıyor!
Yerel

Diyarbakır'da bu taksiye binen yolcular şarkı eşliğinde yolculuk yapıyor!

Yeniakit Publisher
2024-09-04 14:27:28 - 2024-09-04 14:27:27

Diyarbakır’da yaşayan amatör sanatçı taksici Ahmet Yıldırım, 2000 yıllarında bir kıza aşık olunca besteler yapıp, şarkılar seslendirmeye başladı. 10 yıldır eşinden ayrı olan yıldırım, yaklaşık 6 yıldır taksicilik yapıyor. Müşteriler ise, Yıldırım’ı tercih ettiklerinde onun seslendirdiği şarkılar eşliğinde yolculuk yapıyor.

Amatör sanatçı taksici Ahmet Yıldırım, 2000’li yıllarda bir kıza aşık olduğunu, sevince ona besteler yapmaya, şarkı söylemeye başladığını söyledi. Bu şekilde arkadaşları beğenince kaset doldurmaya başladığını belirten Yıldırım, müzik hayatının sevdiği insan yüzünden başladığını dile getirdi. Doldurduğu amatörce parçaları müşterilerine dinlettiğini aktaran Yıldırım, “Onlarda şaşırıyorlar, ‘gerçekten sen misin?’ tanıyan da oluyor. Beni çok seviyorlar, bende onları çok seviyorum. Müşteriler gayet memnun. Müziğimi dinleyerek gitmelerinden çok çok keyif alıyorlar. Hayatımı bu şekilde sürdürüp gidiyorum” dedi.

“Yaklaşık 10 yıldır ayrıyız, ama sanki hiç ayrılmamış gibiyim”

“Seslendirdiğim şarkılar Hüseyin Altun ağabeyimizin, Selahattin Özdemir ağabeyimizin eserleri. Onlardan müsaade isteyerek onların parçalarını okudum” diyen Yıldırım, şöyle konuştu: “Kusura bakmasınlar sadece amatör olarak okudum. İleride kendi bestelerimle, dostlarımın, arkadaşlarımın, yolcularımın karşısına çıkacağım. Benim bestelerimizin şu an sözleri bitti sayılır. Müzik çalışmaları devam ediyor. Müzik çalışmalarımda bittiğinde yakında plakım çıkar. 5-6 yıl var taksicilik yapıyorum. Bu 5-6 yıl içerisinde neredeyse müşterilerimin hepsi beni tanır oldu. Binen, bir dahaki binişinde ‘kendi şarkını açar mısın’ diyor. Sevdiğim kadınla biraz sorunlarımız var. İnşallah barışırız. Kendisi eşim zaten. İnşallah sesimi duyar gelir barışırız. Yaklaşık 10 yıldır ayrıyız, ama sanki hiç ayrılmamış gibiyim.”

Müşteri Tuncay Çelik, şarkıyı şoförün söylediğine çok şaşırdığını ifade etti. Ferdi Tayfur’un sesine benzettiğini, onun parçası zannettiğini aktaran Çelik, “Şarkının güzelliği bozulmasın diye sormadım da. Ağabey söylemeseydi de hiç farkına varmayacaktım. İndiğimde de soracaktım bu kimin parçası diye. Daha önce aşina olmadığım bir parça. Taksiye bindik rast gele denk geldim. Ağabeyin sesini de, tarzını da çok beğendim. Beklemiyordum, bir taksiciden böyle bir ses çıkacağını düşünmemiştim” ifadelerini kullandı.

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