Diyarbakır’da bir milyon 340 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Jandarma Genel Komutanlığı, operasyonla ilgili sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Lice kırsalında yapılan 'Eren-2 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Narko-Terörizmle Mücadele Operasyonu' kapsamında; bir milyon 340 bin kök kenevir bitkisi, 150 bin kök skunk bitkisi, 3 kilo kubar esrar ve 800 metre sulama hortumu ele geçirilmiştir." denildi.