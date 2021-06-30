Diyarbakır’da bir milyon 340 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir milyon 340 bin kök kenevir bitkisi, 150 bin kök skunk bitkisi ele geçirildiği bildirildi.
Jandarma Genel Komutanlığı, operasyonla ilgili sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Lice kırsalında yapılan 'Eren-2 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Narko-Terörizmle Mücadele Operasyonu' kapsamında; bir milyon 340 bin kök kenevir bitkisi, 150 bin kök skunk bitkisi, 3 kilo kubar esrar ve 800 metre sulama hortumu ele geçirilmiştir." denildi.