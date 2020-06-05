Diyarbakır’da bir köy karantinaya alındı
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bir köy, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bir köy, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Çınar’a bağlı Avdallı köyünde 13 kişinin korona virüs test sonuçları pozitif çıktı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Avdallı köyü karantinaya alınarak giriş çıkışlara kapatıldı. Köyün etrafında güvenlik önlemleri alınırken, vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı kaydedildi.