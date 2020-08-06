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Aktüel

Diyarbakır'da bir kadın evinde ölü bulundu

Evinde cesedi bulunan kadının HDP'li dönemde Kayapınar Belediyesince işten çıkarılan Gülistan Can olduğu belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-08-06 13:39:14 -
Diyarbakır'da bir kadın evinde ölü bulundu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da HDP'li dönemde Kayapınar Belediyesince işten çıkarılan Gülistan Can'ın (38) evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Kayapınar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışırken 2 Temmuz 2019'da HDP'li yönetim tarafından haksız şekilde iş akdinin feshedildiğini öne sürüp, elinde pankartla HDP il binası önünde geceyi geçirerek, tepkisini dile getiren Can, merkez Yenişehir ilçesindeki evinde ölü bulundu.

Epilepsi hastası olduğu belirtilen Can'ın cesedi, otopsi için Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Gülistan Can'ın belediyeye yapılan görevlendirmenin ardından Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç tarafından yeniden işe alındığı öğrenildi.


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