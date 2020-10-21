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Aktüel Diyarbakır'da bir kadın, erkek kardeşi tarafından öldürüldü
Aktüel

Diyarbakır'da bir kadın, erkek kardeşi tarafından öldürüldü

Yeniakit Publisher
2020-10-21 14:16:02 -
Diyarbakır'da bir kadın, erkek kardeşi tarafından öldürüldü

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde erkek kardeşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın, hayatını kaybetti.

Sanat Sokağı'ndaki banklarda Melek. A. kardeşi Mustafa A. ile henüz belirlenemeyen sebeple tartıştı.

Mustafa A. daha sonra belindeki silahla ablasına ateş etmeye başladı.

Kafasına ve göğsüne isabet eden mermilerle ağır yaralanan Melek. A, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Saldırgan olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

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