Diyarbakır'da 'Biji serok Erdoğan' sloganları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'da gerçekleştirdiği konuşma esnasında Diyarbakırlılar tarafından Biji Serok Erdoğan (Yaşasın Başkan Erdoğan)" tezahüratları atıldı.
Cuma namazını Diyarbakır Kurşunlu Camii’nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı.
Toplantıda konuşma yapan Erdoğan, "Toplu açılış törenimizde Diyarbakır'a kazandırdığımız eserlerin sevincini yaşayacağız." dedi.
Erdoğan, gençlerle de bir araya geldikten sonra Diyarbakır programını bitireceklerini söyledi.
"Biji Serok Erdoğan"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında sık sık sloganlar atıldı.
Diyarbakırlılar, hep bir ağızdan "Biji Serok Erdoğan (Yaşasın Başkan Erdoğan)" tezahüratında bulundu.