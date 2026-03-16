Diyarbakır'da Bayram Mesaisi: 25 Ton Tatlı Hedefi!

Diyarbakır'daki tatlıcılarda Ramazan Bayramı dolayısıyla tüm hazırlıklar aralıksız devam ediyor. İşletmeler, bayram boyunca 25 tona yakın tatlı satışının yapılacağını belirtti.

Diyarbakır'da 8, Ankara'da ise 2 şubesi ile hizmet veren Meşhur Kadayıfçı Sıtkı Usta, Ramazan Bayramı hazırlıklarına yoğun bir şekilde devam ediyor. 7 gün 24 saat esasına dayalı 3 vardiya sistemi ile çalışmalarını sürdüren işletme, bayram hazırlıklarını sürdürüyor. İşletme yetkililerinden Samet Altunbay, Ramazan ayının beklediklerinden daha yoğunu geçtiğini, bayramın da buna istinaden yoğun geçeceğini beklediklerini ifade etti. Altunbay, "Tatlıcılar olarak Ramazan Bayramı genelinde 25 ton tatlı hedefimiz var. Firma olarak bayramda da 6 ton hedefimiz var. Şehir dışı ve yurt dışından taleplerimiz çok fazla. Bundan dolayı daha kaliteli hizmet verebilmek için 7 gün 24 saat çalışmalarımıza başladık. 3 vardiya olacak şekilde çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

Merdiven altı diye tabir edilen tatlılardan uzak durulması konusunda da çağrıda bulunan Altunbay, şu ifadeleri kullandı:

''Değerli müşterilerimize tavsiyemiz, merdiven altı yerlerde tatlı almasınlar. Günlük üretim yapan yerlerden ürünlerinizi almaya çalışın. Bayrama hazırız. Tüm siparişleri karşılayabilecek gücümüz var. Sizlere en iyi hizmeti verecek şekilde hazırız. Bayrama 1 hafta kala siparişlerimizi almaya başladık ve siparişleri almaya devam ediyoruz. Herkese iyi bayramlar diliyorum.''