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Aktüel Diyarbakır'da anaokulu ve ana sınıflarda eğitim uzaktan yapılacak
Aktüel

Diyarbakır'da anaokulu ve ana sınıflarda eğitim uzaktan yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-11-30 14:21:12 -
Diyarbakır'da anaokulu ve ana sınıflarda eğitim uzaktan yapılacak

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında anaokulu ve ana sınıflarında eğitim ve öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Münir Karaloğlu başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunun bazı kararlar aldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"17 ilçe kaymakamlığımıza bağlı taşıma merkezi okullar ve yatılı bölge ortaokulları bünyesindeki ana sınıfları ile kırsal mahalle (eski adı ile köy) yerleşim yerleri ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ekli listede isimleri geçen 609 okul öncesi eğitim kurumlarında 30 Kasım 2020 ile 04 Ocak 2021 arasında uzaktan eğitime geçilmesine, kaymakamlar ve ilgili kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına oy birliğince karar verilmiştir."





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