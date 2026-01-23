  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Epsten’in adasını aratmıyor! Ekrem’in tecavüz kreşleri kapatılsın AB ile ABD arasında büyük sürtüşme! Venezuela Meclisinde Hidrokarbon Yasası reformu tasarısı kabul edildi ABD şirketlerine peşkeşe onay Özel yalan makinası CHP’li İBB’nin iş bilmezleri yine kafa kafaya çarpıştı! Sofralara Ramazan bereketi müjdesi! İstanbul ve Ankara’da et ve tereyağı fiyatları huzur için sabitlendi! 3 Daire müteahhite 1 daire vatandaşa! Bu taksimi kurt yapmaz Fincancı’nın terazisi hep PKK’yı tartıyor! “I can’t breathe” Bu adamın maaşı 43 milyon dolar! Bakın mesleği ne 2025'te kapanan şirket sayısı yüzde 5,9 artarak 33 bin 270'e çıktı Kapanan şirket sayısı arttı
Yerel Diyarbakır'da ambulans kazası! Yaralılar var
Yerel

Diyarbakır'da ambulans kazası! Yaralılar var

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Diyarbakır'da ambulans kazası! Yaralılar var

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde bir ambulansın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza Bismil-Batman kara yolu Çöltepe mevkiinde meydana geldi. Zorlu kış şartlarında görevlerini yerine getirmeye çalışan sağlık ekibinin bulunduğu ambulans, yolunda kayganlaşması nedeniyle kontrolden çıktı.

Devrilen ambulansta bulunan 3 sağlık personeli yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine meslektaşları ile güvenlik güçleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından başka bir ambulansla hastaneye nakledildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yetkililer, zorlu kış şartlarında 112 hattının meşgul edilmemesi ve sadece acil durumlar için destek istenmesi gerektiğini hatırlattı.

Ambulans giremediği yolda sağlıkçılar 1 kilometre yürüdü
Ambulans giremediği yolda sağlıkçılar 1 kilometre yürüdü

Yerel

Ambulans giremediği yolda sağlıkçılar 1 kilometre yürüdü

Ambulansa yol açmak için trafiği durduran çocuk kalpleri fethetti: Bizi bul, mutlaka bekliyoruz!
Ambulansa yol açmak için trafiği durduran çocuk kalpleri fethetti: Bizi bul, mutlaka bekliyoruz!

Gündem

Ambulansa yol açmak için trafiği durduran çocuk kalpleri fethetti: Bizi bul, mutlaka bekliyoruz!

Ağrı’da zamanla yarış! 5 aylık bebek uçak ambulansla Ankara’ya sevk edildi
Ağrı’da zamanla yarış! 5 aylık bebek uçak ambulansla Ankara’ya sevk edildi

Sağlık

Ağrı’da zamanla yarış! 5 aylık bebek uçak ambulansla Ankara’ya sevk edildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23