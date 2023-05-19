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Yerel Diyarbakır’da alkol alan iki grup arasında silahlı kavga!
Yerel

Diyarbakır’da alkol alan iki grup arasında silahlı kavga!

Yeniakit Publisher
2023-05-19 09:20:00 -
Diyarbakır’da alkol alan iki grup arasında silahlı kavga!

Diyarbakır'da bir köprü altında alkol alan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da bir köprü altında alkol alan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, Diyarbakır-Silvan Karayolu üzerinde bulunan bir köprü altında meydana geldi.

İddiaya göre köprü altına gelerek alkol kullanan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine silahlar çekildi. Açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Polis, olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı. (İLKHA)

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