Diyarbakır’da alarma geçiren ihbar
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir okulda doğalgaz patlaması yaşandığı ihbarı ekipleri alarma geçirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, ihbarın asılsız olduğunu belirledi.
Olay, merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 290. Sokak’ta meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, bir vatandaş 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp “Vehbi Koç İlkokulu’nda doğalgaz patlaması meydana geldi. 1 kişi içeride mahsur kaldı” ihbarında bulundu.
İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbarı değerlendiren ekipler, kısa sürede adrese ulaştı.
Okulun çevresinde incelemelerde bulunan ekipler, herhangi bir patlamanın yaşanmadığını belirledi. Yapılan kontrollerin ardından ekipler geri döndü.
Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO
İsrail'de Türkiye ve Azerbaycan endişesi! Yunan tarafı hiç hesapta olmayan gelişmeyi kamuoyuna açıkladı
Aktüel
Cihat Yaycı şok eden Türkiye detayını açıkladı: Buradan Türk yetkilileri uyarıyorum: 'Türkiye ve İsrail dolaylı olarak komşu olacaklar' deyip uyardı!
Ekonomi
Çin'den Türkiye'ye akın edecekler! Hemen hemen her mahallede bir Çinli görürseniz şaşırmayın
Medya
Ahmet Hakan, “Bu kaçınılmazdı” diyerek tüm Türkiye’ye ilan etti! İş, o yalana kadar vardırıldı