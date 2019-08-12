Diyarbakır’da 3,6 büyüklüğünde deprem Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde, 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde, 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı depremin merkez üssünü Hazro ilçesi Taşköprü Mahallesi olarak açıkladı. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen 3,6 büyüklüğündeki deprem ilçede vatandaşların paniğe kapılmasına neden oldu. Depremde herhangi can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

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