Diyarbakır’da 3,6 büyüklüğünde deprem
Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde, 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.12 Ağustos 2019 Pazartesi 12:26
Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde, 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı depremin merkez üssünü Hazro ilçesi Taşköprü Mahallesi olarak açıkladı. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen 3,6 büyüklüğündeki deprem ilçede vatandaşların paniğe kapılmasına neden oldu. Depremde herhangi can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.
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