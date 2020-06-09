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Aktüel

Diyarbakır’da 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 15:21:28 -
Diyarbakır’da 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Ölü ele geçirilen teröristlerin üzerinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi.


Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Silvan ilçesi Dağcılar Köyü Üçdirek mezrasında icra edilen Şehit Jandarma Er Turgut Duman istihbarata dayalı nokta operasyonunda, ormanlık alanda teröristlerle sağlanan temas neticesinde 2 terörist ölü olarak ele geçirildi. Ölü olarak geçirilen teröristlerin üzerinde, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Walter marka tabanca, 1 adet Glock marka tabanca, 2 adet el bombası, 140 adet 5,56 milimetre M-16 piyade tüfeği fişeği, 135 adet 5,56 milimetre AK-47 piyade tüfeği fişeği, 5 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 5 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet yeasu el telsizi, 1 adet gündüz el dürbünü, 8 adet kütüklük ele geçirildi.


Bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi.

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