Diyarbakır'da 177 kilogramın üzerinde esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, evinde 177 kilo 60 gram esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tanışık Mahallesi'nde oturan M.Ç'nin evinde arama yapıldı.
177 kilo 60 gram esrar, ruhsatsız av tüfeği ve fişek ele geçirilen aramada gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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