Diyarbakır Surları eski ihtişamına kavuşacak

Dünya Kültür Mirası olan Diyarbakır Surları, başlatılan restorasyon çalışmasıyla eski ihtişamına kavuşacak. Merkez Sur ilçesinde bulunan Diyarbakır Surları, UNESCO tarafından “İnsanlık tarihinde önemli bir aşamayı veya aşamaları gösteren bir yapı türü, mimari, teknolojik grup veya peyzaj için istisnai bir örnek” olması nedeniyle dünya kültür mirası olarak 2015 yılında tescillendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nce yapılan ihaleyle ilk etapta en görkemli, en nitelikli anıtsal, büyük burçlar olan ve üzerinde kitabe, hayvan motifleri, kesme taş silmesi bulunan Ben-u Sen, Yedikardeş, Selçuklu ve Nur Surçları’nın restorasyonuna 10 Ağustos’ta başlandı. Yürütülecek tüm çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın oluşturduğu Bilim Komisyonu ve alanında uzman kişilerden oluşan danışma kurulu tarafından titizlikle kontrol edilecek. Çalışmalar kapsamında Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü’nce burçlardan alınan taş, tuğla ve harç numuneleri analiz edildi.

Burçların ana bağlayıcı harcını tespit etmek üzere laboratuvarlarda yapılan analizlere göre harç oranları belirlendi. Restorasyonda, bazalt taş, tuğla ve özgün harç kullanılarak tamamlamalar yapılacak. Bilimsel veriler ışığında surların yapısına uygun özgün malzemeler kullanılacak. Yedikardeş, Ben-u Sen ve Nur Burçları’nda ilk etapta içindeki teras ve seğirdim bölümlerinde biriken toprak temizlenerek zemine ulaşılacak. Burç zeminine düşen surlara ait taşlar tespit edilerek, bu taşların monte edilerek orjinalliğin korunması sağlanacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Nur Burcu ile Yedikardeş Burcu’nun dış çeperinde bulunan ve sur koruma bandı içerisinde kalan çoğu tapusuz, gecekondu niteliğindeki 41 yapıyı kamulaştırdı. Surlara bitişik yapıların yıkılması ile üzerindeki görkemli kitabe, hayvan motifleri, kesme taş silmesi bulunan Ben-u Sen, Yedikardeş, Selçuklu ve Nur Burçları’nın tüm ihtişamı yeniden ortaya çıkarılmış olacak.