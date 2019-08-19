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Diyarbakır Sur eski Belediye Başkanı Cemal Toptancı: Aynı gerekçelerle Yavaş ve İmamoğlu da görevden alınmalı

Diyarbakır Sur eski Belediye Başkanı Cemal Toptancı, Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanlarının görevden alınıp yerlerine kayyım atanmasını yeniakit.com.tr’ye değerlendirdi. Toptancı, “İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararı bölge halkı destekliyor. Aynı gerekçelerle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da görevden alınıp yerlerine kayyım atanmalıdır.” dedi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:06
Diyarbakır Sur eski Belediye Başkanı Cemal Toptancı: Aynı gerekçelerle Yavaş ve İmamoğlu da görevden alınmalı

 Murathan Seyitoğlu  yeniakit.com.tr 

Diyarbakır Sur eski Belediye Başkanı Cemal Toptancı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevden alınmasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“PKK ve FETÖ, CHP-İYİ Parti ve HDP’yi yönlendiriyor”

Diyarbakır Sur eski Belediye Başkanı Cemal Toptancı, şöyle konuştu:

“Türkiye Cumhuriyet’inin kuruluşundan bu yana milletimiz siyasetin içinde bir aktördü. Türkiye, Başkanlık sistemine geçtikten sonra PKK ve FETÖ terörü siyaset gücünü eline geçirdi. PKK ve FETÖ terör örgütleri, İyi Parti, CHP ve HDP’den oluşan muhalefet partilerini yönlendirdiklerine şahit oluyoruz. PKK artık sadece Kandil’de dağda değil bizzat siyasetin içinde yer alıyor.”

“PKK’nın siyasi uzantısı HDP’lilerin konuşmalarını devlet görmemezlikten gelemez”

TBMM'de İyi Parti ve HDP'li vekiller arasında çıkan tartışmada HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan’ın “İyi Parti, size söylüyorum: Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK'ya içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz. Bu ittifakta, CHP ile yaptığınız ittifakta HDP'nin oylarının etkisi vardır. Ne yapacaksınız şimdi? Ne diyeceksiniz şimdi buna?” şeklindeki sözleri hatırlatan Cemal Toptancı, “İstanbul ve Ankara belediye başkanlıklarına yönelik Kandil’de bulunan Cemal Bıyık ile Sezai Temelli’nin sözlerini de hatırlamak gerekiyor. Devletimiz bu ve benzeri konuşmaları görmemezlikten gelemez.

Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu da görevden alınmalıdır”

Dikkat çeken açıklamalarını sürdüren Cemal Toptancı, “İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevlerinden uzaklaştırıldı. Bu kapsamda, aynı gerekçelerle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da görevlerinden alınıp yerlerine kayyım atanmalıdır.” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:06
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Diyarbakır Sur eski Belediye Başkanı Cemal Toptancı
  4. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı
  5. Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk
  6. Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan

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