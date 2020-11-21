  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Diyarbakır, Siirt ve Şırnak'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Aktüel

Diyarbakır, Siirt ve Şırnak'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Yeniakit Publisher
2020-11-21 21:18:31 -
Diyarbakır, Siirt ve Şırnak'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Siirt ve Şırnak'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Diyarbakır'da kısıtlamanın başlamasıyla cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Kentte uygulama öncesi alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri kapandı. Caddelerde araç yoğunluğu azalırken, park ve meydanlar boşaldı.

- Siirt

Siirt'te kentin en kalabalık alanlarından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Güres Caddesi boş kaldı.

Hükümet ve Aydınlar caddelerinde polis araçlarından yasağa uyulması için anons yapıldı.

- Şırnak

Şırnak'ta yarın saat 10.00'da sona erecek uygulamanın başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kalırken, muaf olanlar dışında vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, belirlenen bazı noktalarda denetim gerçekleştirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savunma Bakanlarının gizli toplantısında büyük şok! 'Sen kimsin?'
Dünya

Savunma Bakanlarının gizli toplantısında büyük şok! 'Sen kimsin?'

Hollanda'da yayın yapan RTL Nieuws adlı kanalda çalışan Daniel Verlaan adlı gazeteci, Zoom üzerinden gerçekleştirilen Avrupa Birliği Savunma..
Laikçi Seren Serengil kokuşmuş mahalleyi ters köşeye yatırdı ‘Biz Hollanda değiliz aile altüst olur’
Medya

Laikçi Seren Serengil kokuşmuş mahalleyi ters köşeye yatırdı ‘Biz Hollanda değiliz aile altüst olur’

Laikçi solak medyanın el üstünde tuttuğu Seren Serenngil, 40 yılda bir doğruları konuşarak sapkınlara tepki gösterdi. Selin Ciğerci örneği ü..
Ateistin kızı öykü lafı gediğine oturttu!
Gündem

Ateistin kızı öykü lafı gediğine oturttu! "İnancı olmayanlar vicdansızdır"

Babasının ateist olduğunu söyleyen oyuncu Öykü Gürman, "İnançsız birinin merhametli ve vicdanlı olabileceğine inanmıyorum" dedi...
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay